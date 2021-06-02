Artık kotam bitti derdi yok! İnternetsiz WhatsApp'a nasıl girilir? İnternet olmadan WhatsApp kullanma formülü cep telefonu ayarı!
İnternetsiz WhatsApp müjdesi! Artık internete ihtiyacınız yok! WhatsApp üzerinden veri alıp gönderebilmek için Wi-Fi bağlantısına veya hücresel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Şimdilik Android işletim sistemle telefonlarda kullanılabilen bu yöntemle artık internetiniz olmasa dahi WhatsApp'tan veri gönderip alabileceksiniz. Bu yöntem şimdilik Android cihazlarda geçerli, IOS cihazlarda yöntemin işe yaramadığını belirtmekte fayda var. Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
WhatsApp yine çok önemli bir güncellemesini duyurdu. Artık internet kotanızdan harcamadan WhatsApp'tan mesajlaşabileceksiniz. Yani internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde nasıl ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık. WhatsApp uygulaması özellikle video ve fotoğraflarda internet kotasını harcıyor.
Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bazı durumlarda erişim sağlanamıyor. Bu yöntem ile internetiniz olmasa dahi WhatsApp kullanabileceksiniz.
WhatsApp hem kullanım kolaylığı hem de hızlı bir şekilde iletişim sağladığı için en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarının başında gelmektedir. Mesaj, ses, video, resim gibi birçok farklı türdeki dosyayı karşınızdaki kişi ile paylaşma imkanı sunmasından dolayı yoğun bir şekilde kullanılmakta, ülkemizde hemen hemen herkesin telefonunda da bulunmaktadır.
Lakin internetin olmadığı durumlarda WhatsApp'ı kullanmak mümkün olmuyordu, yeni güncelleme ile artık internet olmasa dahi WhatsApp'ı kullanabileceksiniz. Hattınız ne olursa olsun, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, tüm hatlar için bedava WhatsApp kullanma yolunun yöntemlerini açıklayacağız. İşte internetsiz bir şekilde WhatsApp kullanımı…
İnternet Paketi Olmadan WhatsApp Kullanılır Mı?
WhatsApp üzerinden veri alıp gönderebilmek için Wi-Fi bağlantısına veya hücresel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni güncellemeden önce internet bağlantısı olmadan gönderilen mesajlar bağlantı gelene kadar bekletilmekte ve bağlantı sağlandıktan sonra karşı tarafa iletilmekteydi.