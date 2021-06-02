Artık kotam bitti derdi yok! İnternetsiz WhatsApp'a nasıl girilir? İnternet olmadan WhatsApp kullanma formülü cep telefonu ayarı!

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bazı durumlarda erişim sağlanamıyor. Bu yöntem ile internetiniz olmasa dahi WhatsApp kullanabileceksiniz.

WhatsApp hem kullanım kolaylığı hem de hızlı bir şekilde iletişim sağladığı için en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarının başında gelmektedir. Mesaj, ses, video, resim gibi birçok farklı türdeki dosyayı karşınızdaki kişi ile paylaşma imkanı sunmasından dolayı yoğun bir şekilde kullanılmakta, ülkemizde hemen hemen herkesin telefonunda da bulunmaktadır.