SON DAKİKA: Türkiye teknolojide atağa kalktı! TCG Anadolu, TOGG, Milli Muharip Savaş Uçağı, Turcorn
Son dakika haberleri... Türkiye'nin son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımları; görev aldıkları birçok bölgede savaşların kaderini değiştirirken SİHA'lar, ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Avrupa'nın doğuştan elektrikle çalışan ilk SUV'u olacak TOGG gibi örneklerle meyvelerini vermeye başladı. Türk oyun şirketleri 2021 yılında 50'nin üstünde yatırım alırken, Turkcorn'ların sayısı 6'ya çıktı, yerli solunum cihazı ve yerli aşı TURKOVAC da Kovid-19 ile mücadelede kendinden söz ettirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçağı paylaşarak "İstiklal ve istikbal uğrunda, Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" ifadelerini kullandı.
Türkiye, son dönemde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar attı.
Türkiye'de üretilen insansız hava araçları bölgede ve dünyada oluşan askeri dengeleri değiştiriyor. Terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ve Libya'da kullanılan İHA ve SİHA'lar, sahadaki dengeleri bu teknolojileri kullanan güçler lehine çevirirken harp tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk İHA-SİHA'larının başarısını "Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar, filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak." sözleriyle açıklamıştı.
Türk İHA-SİHA'ları dünya medyası tarafından da büyük ilgi gördü. İngiliz The Guardian İHA-SİHA'ların bölgedeki askeri dengeye hızla değiştirdiğini yazarken Financial Times, Türkiye'nin yükselen bir drone gücü olarak SİHA konusunda ABD, İsrail ve Çin'e rakip olduğunu gündeme getirdi.