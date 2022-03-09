SON DAKİKA: Türkiye teknolojide atağa kalktı! TCG Anadolu, TOGG, Milli Muharip Savaş Uçağı, Turcorn

Türkiye'de üretilen insansız hava araçları bölgede ve dünyada oluşan askeri dengeleri değiştiriyor. Terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ve Libya'da kullanılan İHA ve SİHA'lar, sahadaki dengeleri bu teknolojileri kullanan güçler lehine çevirirken harp tarihinde de yeni bir sayfa açmış oldu.