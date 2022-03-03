Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna savaşında! Rusya’yı destekleyen ülkeler hangileri? Rusya’ya yaptırım kararı alan teknoloji devleri hangileri?

NİKARAGUA

Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, "Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz." şeklinde konuştu.