Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna savaşında! Rusya’yı destekleyen ülkeler hangileri? Rusya’ya yaptırım kararı alan teknoloji devleri hangileri?
Dünya Rusya ve Ukrayna savaşını anbean takip ediyor. Savaşın 8. Gününe gelinirken Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra destekleyenler de bulunuyor. Peki kim kimi destekliyor? Rusya'yı destekleyen ülkeler hangileri? Rusya'ya yaptırım kararı alan teknoloji devleri hangileri? İşte merak edilenler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal kararını açıkladı. Putin, işgali, "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" olarak tanımladı. Savaşın başından bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirirken 500 bini aşkın Ukraynalı da ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındı. Batılı analistler, Moskova'nın Rus ordusunun Ukrayna'yı 24 saatte işgal edebileceği öngörüsü ile hareket ettiğini ancak hesabının tutmadığı değerlendirmesinde bulunuyor. İşte Ukrayna işgalinde doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya'nın yanında yer alan ülkeler;
BELARUS
İşgal öncesinde Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Son haberler, Belarus'un da savaşa bilfiil katılabileceği yönünde.
NİKARAGUA
Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, "Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz." şeklinde konuştu.
ÇİN
Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Euronews Türkçe'deki habere göre Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.