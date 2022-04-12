2.000 TL indirimli olacak! Apple fiyatlarından daha uygun! A101'de bu hafta ucuza iPhone 13 256 GB - 13 Pro satışı başlıyor! 1 gün sonra...
A101 markette makul fiyatlı iPhone 13 satışı yapılacak. Bu hafta raflara gelecek iPhone 13 ve 13 Pro'lar Apple'ın resmi liste fiyatından daha ucuza satışa çıkacak. A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haberi paylaştı. Market zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını ilan etti. İşte kampanyaya dair merak edilenler!
12.04.2022 10:30 - Son Güncelleme: 12.04.2022 10:35