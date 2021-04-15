SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar
NASA, Mars hakkında gelişmeleri takip etmek amacıyla pek çok aracı gezegene gönderiyor. En son Perseverance aracı hakkındaki gelişmeler merakla takip ediliyorken, bir diğer yandan yıllardır görevde olan InSight Lander aracı için gelişmeler geldi. Aracın göreve başladığı 2018 yılından bugüne kadar 500'e yakın Mars depremini bildirdiği belirtildi.
15.04.2021 14:49
- Son Güncelleme: 15.04.2021 14:49
NASA'NIN MARS ARACI YOLUN SONUNA GELİYOR
NASA tarafından duyurulan karar sonrası aracın enerjisini toplayana kadar bekleme modunda olacağı aktarıldı. Mars'ın yüzeyi bilindiği üzere çok çetin hava koşullarına sahip. Aracın 2018 yılında göreve başladığı biliniyor ve şimdiye kadar 500'e yakın Mars depremini bildirdi.