RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

NASA, Mars hakkında gelişmeleri takip etmek amacıyla pek çok aracı gezegene gönderiyor. En son Perseverance aracı hakkındaki gelişmeler merakla takip ediliyorken, bir diğer yandan yıllardır görevde olan InSight Lander aracı için gelişmeler geldi. Aracın göreve başladığı 2018 yılından bugüne kadar 500'e yakın Mars depremini bildirdiği belirtildi.

15.04.2021 14:49 - Son Güncelleme: 15.04.2021 14:49
SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

Bussiness Insider tarafına yer alan habere göre InSight Lander aracı Mars'ın yoğun hava koşullarında oldukça zarar gördü. Ölmek üzere olarak kayıtlara geçen aracın, tamamen devre dışı kalmaması adına 'bekleme modu'na geçirildiği söyleniyor.

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SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

NASA'NIN MARS ARACI YOLUN SONUNA GELİYOR
NASA tarafından duyurulan karar sonrası aracın enerjisini toplayana kadar bekleme modunda olacağı aktarıldı. Mars'ın yüzeyi bilindiği üzere çok çetin hava koşullarına sahip. Aracın 2018 yılında göreve başladığı biliniyor ve şimdiye kadar 500'e yakın Mars depremini bildirdi.

SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

Araç yıllardır görevini yerine getiriyordu ancak Dünya'dan farklı olarak çok daha zorlu bir iklimi bulunan Kızıl Gezegen'in koşullarına ancak 3 yıl dayanabilen araç, kritik araştırmaları bilim insanlarına bildiriyordu.

SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

NASA aracın tamamen kapanmasını önlemek adına, InSight'ın enerje akışını kademeli olarak kapattı ve aracı hazırda bekletme moduna aldı. Ajans başaracağından emin görünüyor ancak ne kadar 'bekleme modunda' kalacağı şu an için kestirilemiyor.

SON DAKİKA: NASA'nın görevde olan Mars aracı InSight Lander için flaş karar

InSight Lander şu anda hazırda bekletme modunda. NASA mühendisleri uzay aracının hayatından geriye kalanları kurtarmaya çalışıyor. Mars'a karşı hayatta kalabileceği belirtilen aracın pilleri yeniden şarj edilebilir.