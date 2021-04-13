GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlar! Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları…
Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi ve GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlar oldukça heyecanlandırdı. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden ayrı bir Ramazan geçirse de telefon aracılığıyla onlarla hep temas halinde olmak istiyor. Bu noktada GSM operatörleri Vodafone, Turkcell, Türk Telekom'un Ramazan ayına özel fırsatlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları ile ilgili tüm bilgiler…
Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi ve GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlar oldukça heyecanlandırdı. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden ayrı bir Ramazan geçirse de telefon aracılığıyla onlarla hep temas halinde olmak istiyor. Bu noktada GSM operatörleri Vodafone, Turkcell, Türk Telekom'un Ramazan ayına özel fırsatlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları ile ilgili tüm bilgiler…
Milyonlarca telefon kullanıcısı GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlarını merak ediyor ve arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları açıklandı mı? Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'I sevdikleriyle yanyana olamasa da korona virus nedeniyle telefonda haberleşmek isteyenler güncel kampanyaları sorgular oldu. İşte detaylar…
Pakete kayıt Mobil Online İşlemler uygulaması aracılığıyla yapılabilir.
Paket ücreti KDV ve ÖİV dahil 20 TL'dir.
Faturasız Paketten; Mobil Ofis, Katlayan, Bayi, Standart, Faturasız Mobil Wifi, İşbirliği tarifeleri haricindeki bireysel faturasız tarifelerdeki müşteriler ve Taraftar tarifeleri dahil Gelir Paylaşım Ortaklıkları tarifelerindeki müşteriler yararlanabilecektir.
Paket kapsamında sunulan ücretsiz data hakları internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Paket kapsamındaki internet haklarının ücretlendirme periyodu 100 KB'dır.
Paketin tanımlı olduğu süre boyunca kullanıcının 20 GB'a kadar olan cepten internet kullanımları mevcut paketinden yemeyecek ve/veya mevcutta data paketi yoksa aşım yazmayacaktır.
Paket 2021 Ramazan ayı boyunca 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulacaktır. Pakete kayıt Mobil Online İşlemler uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.
Paket aktivasyonu ile müşterilerin 4.5G servisi de aktive edilecektir. (hali hazırda 4.5G servisini kullanmayan müşteriler için)
Paket kapsamındaki faydanın kullanım süresi 7 gündür.
Paket 7 gün içerisinde birden fazla kez alınabilir.