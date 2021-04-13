GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlar! Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları…

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi ve GSM operatörlerinden Ramazan ayına özel fırsatlar oldukça heyecanlandırdı. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle sevdiklerinden ayrı bir Ramazan geçirse de telefon aracılığıyla onlarla hep temas halinde olmak istiyor. Bu noktada GSM operatörleri Vodafone, Turkcell, Türk Telekom'un Ramazan ayına özel fırsatlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları ile ilgili tüm bilgiler…