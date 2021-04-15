RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

Her yıl yeni akıllı telefon modellerini büyük bir organizasyonla tanıtan Apple iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi için çalışmalara devam ediyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran teknoloji devi Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye ve dünya genelindeki iPhone kullanıcıları ise telefonlarına güncelleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve teknolojiye dair içerik üreten internet siteleri iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlara dair çeşitli haberler yapıyor.

15.04.2021 22:52 - Son Güncelleme: 15.04.2021 22:52
Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

iOS 15 için çalışmalara başlayan Apple yeni güncellemesiyle kullanıcıları için pek çok yeni özelliği kullanıma hazırlıyor. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen ve beklenen iPhone modelleri

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

Ancak bu listelerle Apple'ın aldığı kararlar arasında bazı farklılar olabiliyor. Bu nedenle iOS 15 güncellemesi almayacak telefon listesinin tamamen iddia ya da tahmin olduğunu belirtelim.

Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

İşte iOS güncellemesi alacak ve almayacak olan telefonlar

Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

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Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

iPhone 7