Bu iPhone'ların devri kapanacak Apple'dan flaş karar! iOS 15 ile gelecek aylarda...

iOS 15 için çalışmalara başlayan Apple yeni güncellemesiyle kullanıcıları için pek çok yeni özelliği kullanıma hazırlıyor. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi. İşte güncelleme alması beklenmeyen ve beklenen iPhone modelleri