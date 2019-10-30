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SIM kartlar değişiyor! Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren gelişme

SIM kartlar değişiyor! Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren gelişme... Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone 11 serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların bir özelliği ise milyonları yakından ilgilendiriyor. SIM kartlar yolun sonuna geliyor; artık telefonlarda bakın ne görmeye başlayacağız! Bildiğiniz her şeyi unutun... Günümüzde tüketiciye sunulan iki tür cep telefonu bulunuyor. GSM (Global System for Mobile) ve CDMA (Code Division Multiple Access). GSM telefonlar SIM kartıyla çalışırken CDMA telefonlar SIM kartına ihtiyaç duymazlar.

30.10.2019 13:35 - Son Güncelleme: 30.10.2019 13:35
Milyonları ilgilendiren gelişme... SIM kartlar değişiyor!

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone 11 serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların bir özelliği ise eSIM teknolojisi...

Milyonları ilgilendiren gelişme... SIM kartlar değişiyor!

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

Milyonları ilgilendiren gelişme... SIM kartlar değişiyor!

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

Milyonları ilgilendiren gelişme... SIM kartlar değişiyor!

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması..

Milyonları ilgilendiren gelişme... SIM kartlar değişiyor!

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

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