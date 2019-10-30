SIM kartlar değişiyor! Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren gelişme

SIM kartlar değişiyor! Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren gelişme... Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone 11 serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların bir özelliği ise milyonları yakından ilgilendiriyor. SIM kartlar yolun sonuna geliyor; artık telefonlarda bakın ne görmeye başlayacağız! Bildiğiniz her şeyi unutun... Günümüzde tüketiciye sunulan iki tür cep telefonu bulunuyor. GSM (Global System for Mobile) ve CDMA (Code Division Multiple Access). GSM telefonlar SIM kartıyla çalışırken CDMA telefonlar SIM kartına ihtiyaç duymazlar.

30.10.2019 13:35 - Son Güncelleme: 30.10.2019 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





