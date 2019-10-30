Android 10 güncellemesi alan cep telefonu marka ve modeller! İşte Android 10 özellikleri...

Telefonları tepeden tırnağa değiştirecek olan Android 10 güncellemesi geçtiğimiz hafta geldi. Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin... Peki Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi. Bu arada Android'in yeni işletim sistemi Android 10, büyük bir hata ile piyasaya sürüldü. Piyasaya sunulmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulunan hata, kullanıcılarına zor anlar yaşattırıyor.

30.10.2019 12:54 - Son Güncelleme: 30.10.2019 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





