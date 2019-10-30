İstenmeyen SMS'ler nasıl engellenir? SMS engelleme nasıl yapılır?
Son dönemde cep telefonlarına gelen reklam SMS'lerinin sayısı yine arttı. İstenmeyen mesajlarla ilgili olarak BTK'ya binlerce şikayet giderken, vatandaşlar bu SMS'leri kendi yöntemleri ile de engelleyebilmek için araştırma yapıyor. Peki istenmeyen SMS nasıl engellenir? İstenmeyen SMS'leri engelleme yolu var mı? İşte detaylar...
Spam mesajlardan ve bahis sitelerinden gelen mesajlardan çok mu sıkıldınız? Mesaj kutunuzun her gün spam seviyesinde mesajlarla dolup taşmasına karşı bir çözüm arıyorsanız, sizin için istenmeyen SMS engelleme işlemini adım adım anlatıyoruz. iOS SMS engelleme ve Android SMS engelleme yolları düşündüğünden çok daha basit.
İSTENMEYEN SMS ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Günümüzde istenmeyen SMS ciddi bir problem olmuş durumda. Kullanıcılar bunu istemeseler bile sürekli olarak şirketlerden veya dolandırıcılardan gelen mesajlara maruz kalıyorlar. Böyle durumlarda ilk yapılacak şey ise doğal olarak mesajları engellemek oluyor. Böylece hem gereksiz bildirimden kurtuluyor, hem de mesaj kutunuzun spam içeriklerle dolup taşmasını engelliyorsunuz.