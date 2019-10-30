İstenmeyen SMS'ler nasıl engellenir? SMS engelleme nasıl yapılır?

İSTENMEYEN SMS ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde istenmeyen SMS ciddi bir problem olmuş durumda. Kullanıcılar bunu istemeseler bile sürekli olarak şirketlerden veya dolandırıcılardan gelen mesajlara maruz kalıyorlar. Böyle durumlarda ilk yapılacak şey ise doğal olarak mesajları engellemek oluyor. Böylece hem gereksiz bildirimden kurtuluyor, hem de mesaj kutunuzun spam içeriklerle dolup taşmasını engelliyorsunuz.