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SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Teknoloji her gün bir adım daha ileri giderek, şaşırtan yenilikleri hayatımıza sokuyor. Bundan sadece çeyrek asır önce hayatımızda yer tutmaya başlayan cep telefonları da o günden bu yana birçok değişime uğradı. Önce internete girmeye başlayan telefonlar, ardından kamera gibi bazı yenilikleri de bünyesinde barındırdı. Son yenilik ise oldukça konuşulacak cinsten: SIM kartlar tarih oluyor!

01.12.2019 07:24 - Son Güncelleme: 01.12.2019 07:24
SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

SIM kartlar yolun sonuna geliyor; artık telefonlarda bakın ne görmeye başlayacağız! Bildiğiniz her şeyi unutun...

SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:
eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

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