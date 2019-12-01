SIM kartlar değişiyor! Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor

Teknoloji her gün bir adım daha ileri giderek, şaşırtan yenilikleri hayatımıza sokuyor. Bundan sadece çeyrek asır önce hayatımızda yer tutmaya başlayan cep telefonları da o günden bu yana birçok değişime uğradı. Önce internete girmeye başlayan telefonlar, ardından kamera gibi bazı yenilikleri de bünyesinde barındırdı. Son yenilik ise oldukça konuşulacak cinsten: SIM kartlar tarih oluyor!

01.12.2019 07:24 - Son Güncelleme: 01.12.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





