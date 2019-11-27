Bilim insanları açıklaması olay yarattı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek...

İnsanlığın en çok merak ettiği konulardan biri, neslimizin nasıl tükeneceği veya sonumuzun nasıl olacağı... İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları tarafından bu soruyla yola çıkıldı ve araştırmanın sonuçları hayli şaşırtıcı. İşte insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürütülen o çalışmanın sonuçları.

27.11.2019 12:00 - Son Güncelleme: 27.11.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





