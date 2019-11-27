Bilim insanları açıklaması olay yarattı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek...
İnsanlığın en çok merak ettiği konulardan biri, neslimizin nasıl tükeneceği veya sonumuzun nasıl olacağı... İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları tarafından bu soruyla yola çıkıldı ve araştırmanın sonuçları hayli şaşırtıcı. İşte insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürütülen o çalışmanın sonuçları.
27.11.2019 12:00
- Son Güncelleme: 27.11.2019 12:05
Bilim dünyası, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor.
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.
Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi. Yapılan çalışmada insanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1 olarak hesaplandı.
Neslimizin tükenmesinin bu 14 binde 1'lik ihtimali, bir insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali olan 700 binde 1'den çok daha yüksek bir oran. Hatta bir insanın köpekbalığı saldırısına uğraması bile insanlığın neslinin sona erecek olmasından daha uzak bir ihtimal olduğu açıklandı.
Bilim insanlarından oluşan ekip, insanlığın sonunu getirebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor. Ancak insan eliyle meydana gelebilecek felaketler olan nükleer savaş, iklim değişikliği ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi olaylar da insan neslinin sona ermesine neden olabilir.