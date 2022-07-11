Şarjınız çabuk bitiyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz.! 🔋 İşte şarj sorununu ortadan kaldıran o çözüm!

Batarya kullanımı azalacak

Arka planda çalışan sayfaları sessiz ve gizli moda almak, yenilenmelerini durduracak ve bu şekilde batarya kullanımı da azalacak. 5 içinde sadece bir defa yenilenen bu sayfalar, işlemciye olan yükü daha da azaltacak. Google Chrome da belirli olan sayfalar bu özelliğin dışında tutacak. Örneğin; borsa siteleri, WhatsApp gibi uygulamalar arka planda yenilenmeye devam edecek.