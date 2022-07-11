Şarjınız çabuk bitiyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz.! 🔋 İşte şarj sorununu ortadan kaldıran o çözüm!

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Arka plandaki sayfalar kapanacak
Google Chrome'un test kanalı olan Chora Canary de görüntülenen Quick Intensive Throttling adlı bu özellik, sayfaların JavaScript etkinliğini kısıtlayacak. Test içindeki açıklamanın ardından, bir web sitesini açtıktan 5 dakika sonra arka planda olan etkinliğini kısıtlamaya başlayacak. Bu şekilde arka planda birden çok sayfasının yüklenmesine de gerek kalmayacak.
Uzun zaman sonra arka plandaki bu sayfalar için yeni bir adım atan Chrome, özellikle performansın artmasına ve batarya ömrüne olumlu derecede bir katkı sunacak. Google Chrome raporuna göre Quick Intensive Throttling açıldığında CPU süresinde yüzde 10'a varan bir artış yaşanmaktadır. Bu artış sonucunda işlemcinin giriş ve çıkışları daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek.
Batarya kullanımı azalacak
Arka planda çalışan sayfaları sessiz ve gizli moda almak, yenilenmelerini durduracak ve bu şekilde batarya kullanımı da azalacak. 5 içinde sadece bir defa yenilenen bu sayfalar, işlemciye olan yükü daha da azaltacak. Google Chrome da belirli olan sayfalar bu özelliğin dışında tutacak. Örneğin; borsa siteleri, WhatsApp gibi uygulamalar arka planda yenilenmeye devam edecek.
Chrome Canary, test aşamasındaki bu özelliğini Google Chrome'a ne zaman getireceği henüz belli değildir. Canary kullanıcıları şimdiye kadar bir çökme hatası almadıklarını da ifade ettiler. Pil ömrünü uzatmaya ve performans özelliğini arttırmaya yarayan bu özellik henüz test aşamasında ve Google Chrome'a ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Büyük bir hata vermeyen bu özelliğin ne zaman geleceği oldukça merak edildi.