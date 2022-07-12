📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp'tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...
Whatsapp kullanıcıların yeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcı deneyimine son derece önem veren Whatspp 6 yeni özellikle mesajlaşma deneyimini çok daha üst bir noktaya taşımayı amaçlıyor. Whatsapp yeni özellikler ve konu hakkındaki detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
12.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:06
Whatsapp geliştirdiği ve yeni dönemde hayata geçireceği özelliklerini açıkladı. Peki, Whatsapp yeni özellikleri neler? Whatsapp yeni özellikler ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...