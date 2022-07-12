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Haberler Teknoloji 📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp'tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp'tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

Whatsapp kullanıcıların yeni özelliklerini duyurdu. Kullanıcı deneyimine son derece önem veren Whatspp 6 yeni özellikle mesajlaşma deneyimini çok daha üst bir noktaya taşımayı amaçlıyor. Whatsapp yeni özellikler ve konu hakkındaki detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
12.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:06
📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp’tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

Whatsapp geliştirdiği ve yeni dönemde hayata geçireceği özelliklerini açıkladı. Peki, Whatsapp yeni özellikleri neler? Whatsapp yeni özellikler ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

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📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp’tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

WHATSAPP'A YENİ GELECEK ÖZELLİKLER NELER?


Whatsapp geliştirdiği ve yeni dönemde hayata geçireceği özelliklerini açıkladı. Toplamda 6 adet olan bu özellikleri ve detayları ise şu şekilde yansıdı;

📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp’tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

• Sohbet dışı oynatma özelliği
• Kaydı duraklat- kayda devam et özelliği

📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp’tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

• Dalga biçimi görselleştirme özelliği
• Taslak ön izleme özelliği

📲 Kullanıcıların yüzü gülüyor! Whatsapp’tan mükemmel 6 yeni özellik! 🔊 Artık ses kayıtları...

• Oynatmayı hatırla özelliği
• İletilen mesajlarda hızlı oynatma özelliği

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