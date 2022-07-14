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Haberler Teknoloji Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

Düşük maliyetli en iyi orta segment telefon modelleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte fiyat performans açısından en iyi telefonlar...

takvim.com.tr
14.07.2022 09:37 - Son Güncelleme: 14.07.2022 09:37
Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

Uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hem fiyat hem performans açısından en iyi telefonları sizler için derledik. İşte alınabilecek en iyi ve en ucuz telefonlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

OUKİTEL C21


Fiyat: 2.478,35 TL


Ekran Boyutu:
6.4 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
4000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

ELEPHONE E10


Fiyat: 2.424,03 TL


Ekran Boyutu:
6.5 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
4000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Yok

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

VİVO Y11S


Fiyat: 2.394,93 TL


Ekran Boyutu:
6.51 İnç

Dahili Depolama:
32 GB

Bellek (RAM):
3 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Samsung, iPhone, Huawei, Oppo, Xiaomi en uygun fiyatları! İşte fiyat performans açısından en iyi akıllı telefonlar!

ELEPHONE PX


Fiyat: 2.399,00 TL


Ekran Boyutu:
6.53 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
3300 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

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