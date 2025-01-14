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Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

Akıllı telefon dünyasında dengeler değişiyor! 2024'ün son çeyreğinde, küresel akıllı telefon pazarı büyüme kaydederken, Samsung ve Apple'ın satışlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. IDC'nin yayımladığı rapor, teknoloji devlerinin neden pazar payı kaybettiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:48
Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

2024 yılının son çeyreği, küresel akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Samsung ve Apple, liderliklerini korumalarına rağmen, satışlarında yaşanan düşüşle gündemde. Pazarın yeni kazananları ise Çinli üreticiler oldu. IDC raporundaki veriler, sektördeki dinamiklerin hızla değiştiğini ortaya koyuyor.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

AKILLI TELEFON MARKALARININ YILLARA GÖRE PERFORMANSI

📱 Samsung: 2015'ten 2024'e kadar lider konumunu korudu ancak satışlarında azalma gözlemlendi.

🍏 Apple: 2015'te güçlü bir pozisyondayken, yıllar boyunca stabil bir performans sergiledi ve 2024'te satışlarını artırarak dikkat çekti.

🌐 Huawei: 2019'a kadar büyüme kaydederken, sonraki yıllarda ciddi bir düşüş yaşadı.

🔴 Xiaomi: 2015'ten itibaren hızlı bir yükseliş gösterdi ve 2021-2024 yılları arasında üst sıralarda yer aldı.

🟠 Oppo ve 🟢 Vivo: Benzer bir trend izleyerek 2018-2020 yıllarında büyüdüler, ancak 2024 itibarıyla stabil seyrettiler.

🌟 Transsion: 2019'dan sonra hızlı bir yükseliş kaydetti, özellikle gelişmekte olan pazarları hedef aldı.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

KÜRESEL AKILLI TELEFON SATIŞLARI

📈 2015-2017: Küresel satışlar zirvede, 1.437 milyon adet ile maksimum seviyedeydi.

📉 2018-2020: Satışlarda kademeli bir düşüş görüldü.

🌊 2021: Hafif bir toparlanma yaşandı.

📉 2022: 1.164 milyon adetle en düşük satış düzeyi gözlemlendi.

🔼 2023-2024: Küresel satışlarda toparlanma başladı, 1.238 milyon adede ulaşıldı.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

📊 KÜRESEL AKILLI TELEFON SATIŞLARI ARTTI

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan rapora göre, 2024'ün son çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları yıllık bazda %2,4 artarak 331,7 milyon adet seviyesine ulaştı. Üstelik bu, küresel pazarın art arda büyüdüğü altıncı çeyrek olarak kayda geçti.

Yıl genelinde ise toplam satışlar %6,4'lük büyüme ile 1,24 milyar adedi buldu. Bu yükseliş trendinin, 2025 yılında daha yavaş bir hızda da olsa devam edeceği öngörülüyor.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

📉 SAMSUNG VE APPLE'IN SATIŞLARI GERİLEDİ

Raporda, Apple ve Samsung'un 2024'te küresel pazarın lideri olmaya devam ettikleri ancak satış rakamlarında düşüş kaydettikleri belirtildi. Çinli markaların gösterdiği güçlü performans, bu iki devin pazar paylarını olumsuz etkiledi.

  • Apple, 2024'ün son çeyreğinde %23,2 pazar payı ile liderliğini korurken, satış hacmi yıllık bazda %4,1 azaldı.
  • Samsung, %15,6 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı ancak satışlarında %2,7'lik bir düşüş yaşadı.
  • Üçüncü sırayı alan Xiaomi, %12,9 pazar payı ile güçlü bir büyüme kaydetti.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

📈 ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE

IDC'nin raporuna göre, Çinli üreticiler Transsion ve Vivo, %8,2'lik pazar paylarıyla dördüncü sırayı paylaştı. Bu markalar, yenilikçi özellikler ve uygun fiyatlı modellerle küresel pazarda dikkat çekiyor.

Samsung ve Apple düşüşte, o markalar yükseliyor! Akıllı telefon satışlarında dengeler değişti

📌 2024 AKILLI TELEFON PAZARI VERİLERİ: EN ÇOK SATAN MARKALAR

🥇 Apple: %23,2 pazar payı

🥈 Samsung: %15,6 pazar payı

🥉 Xiaomi: %12,9 pazar payı

🔢 Transsion ve Vivo: %8,2'lik pazar payları

📌 Kaynak: IDC Akıllı Telefon Pazar Araştırması (2024)