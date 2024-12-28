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Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

Tüm kullanıcıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği'nde (AB), bugünden itibaren yeni akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu hale geldi. 2022'de alınan karar bugün resmen başladı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:49
Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

Avrupa Birliği, (AB)'nin atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek tek tip şarj kuralı, bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, AB ülkelerinde taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunması gerekecek.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

HIZLI ŞARJ UYUMLU OLACAK

Ayrıca, elektronik cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu olacak.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

USB-C kuralı, 28 Nisan 2026'dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

AB, 2022'de tek tip şarj girişi kuralını onaylamış ve yürürlüğe girmesi için 2 yıl süre tanımıştı.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

APPLE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

AB'nin düzenlemesi, özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasının ürünlerinde değişikliğe gitmesine neden olmuş ve şirketin yeni cihazlarında şarj girişlerini USB-C olarak değiştirmesini sağlamıştı.

Cep telefonunda tek şarj dönemi! Bugünden itibaren başlıyor

Halihazırda çoğu cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlarda da aynı giriş mevcut.