WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

YENİ ÖZELLİKLER KULLANICILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

WhatsApp, 2025 yılının bu ilk güncellemesiyle kullanıcıların platform üzerindeki deneyimlerini hem daha kişisel hem de daha etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu özelliklerin yıl boyunca yapılacak daha büyük güncellemelerin habercisi olduğunu belirtti.