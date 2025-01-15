WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha keyifli ve pratik hale getirmek için 2025 yılının ilk büyük güncellemesini duyurdu. Yeni özellikler arasında sohbetlerde kullanılabilecek kamera efektleri, selfie çıkartmaları, çıkartma paketlerini paylaşma kolaylığı ve mesajlara hızlı tepki verme gibi dikkat çekici yenilikler yer alıyor.
📸 FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İÇİN KAMERA EFEKTLERİ
WhatsApp, fotoğraf ve video paylaşım deneyimini daha keyifli hale getiren kamera efektlerini tanıttı. Kullanıcılar artık:
Bu özellik, WhatsApp'ın görüntülü aramalar için geliştirdiği araçların sohbetlere taşınmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.
🤳 SELFİE ÇIKARTMALARI
WhatsApp, kişisel ifadelere yeni bir boyut kazandıracak selfie çıkartmalarını kullanıma sundu.
🎨 ÇIKARTMA PAKETLERİNİ PAYLAŞMA KOLAYLIĞI
Artık sevdiğiniz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.
👍 MESAJ TEPKİLERİ İÇİN HIZLI ERİŞİM
Mesajlara tepki verme özelliği daha da kolaylaştı. Artık:
Bu yenilik, mesajlaşmayı daha pratik hale getiren bir dokunuş sunuyor.
YENİ ÖZELLİKLER KULLANICILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
WhatsApp, 2025 yılının bu ilk güncellemesiyle kullanıcıların platform üzerindeki deneyimlerini hem daha kişisel hem de daha etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu özelliklerin yıl boyunca yapılacak daha büyük güncellemelerin habercisi olduğunu belirtti.