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WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2025 yılının ilk büyük güncellemesini duyurdu. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bu güncelleme, mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirebilecek pek çok yeniliği içeriyor. İşte WhatsApp'ın sunduğu yeni özellikler...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 19:05
WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha keyifli ve pratik hale getirmek için 2025 yılının ilk büyük güncellemesini duyurdu. Yeni özellikler arasında sohbetlerde kullanılabilecek kamera efektleri, selfie çıkartmaları, çıkartma paketlerini paylaşma kolaylığı ve mesajlara hızlı tepki verme gibi dikkat çekici yenilikler yer alıyor.

WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

📸 FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İÇİN KAMERA EFEKTLERİ

WhatsApp, fotoğraf ve video paylaşım deneyimini daha keyifli hale getiren kamera efektlerini tanıttı. Kullanıcılar artık:

  • 30 farklı filtre arasından seçim yapabilecek,
  • Fotoğraf ve videolara arka plan ekleyebilecek,
  • Görsel efektlerle içeriklerini daha dikkat çekici hale getirebilecek.

Bu özellik, WhatsApp'ın görüntülü aramalar için geliştirdiği araçların sohbetlere taşınmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.

WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

🤳 SELFİE ÇIKARTMALARI

WhatsApp, kişisel ifadelere yeni bir boyut kazandıracak selfie çıkartmalarını kullanıma sundu.

  • Nasıl çalışır? Kullanıcılar, çıkartma oluştur simgesine dokunarak bir selfie çekiyor ve bu görüntü otomatik olarak bir çıkartmaya dönüştürülüyor.
  • Kullanım durumu: Çıkartmalar sohbetlerde eğlenceli ve kişisel bir dokunuş olarak kullanılabiliyor.
  • Şu anda Android kullanıcılarına sunulan bu özellik, kısa süre içinde iOS cihazlara da gelecek.

WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

🎨 ÇIKARTMA PAKETLERİNİ PAYLAŞMA KOLAYLIĞI

Artık sevdiğiniz çıkartma paketlerini arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

  • Ne işe yarar? Beğendiğiniz bir çıkartma paketini doğrudan sohbet içerisinde paylaşarak arkadaşlarınızın da bu paketi indirmesini sağlayabilirsiniz.
  • Kullanıcı kitlesi: Çıkartmaları sıkça kullanan kullanıcılar için düşünülmüş bu yenilik, sohbetlere daha fazla etkileşim katmayı hedefliyor.

WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

👍 MESAJ TEPKİLERİ İÇİN HIZLI ERİŞİM

Mesajlara tepki verme özelliği daha da kolaylaştı. Artık:

  • Bir mesaja sadece iki kez dokunarak tepki verebilirsiniz.
  • Mesajı basılı tutmadan tepki seçebileceğiniz kayan açılır menü kullanıma sunuldu.
  • Sık kullanılan emojiler, bu menüde hızlıca erişilebilir durumda olacak.

Bu yenilik, mesajlaşmayı daha pratik hale getiren bir dokunuş sunuyor.

WhatsApp 2025 güncellemesini duyurdu! Sohbetlerde artık...

YENİ ÖZELLİKLER KULLANICILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

WhatsApp, 2025 yılının bu ilk güncellemesiyle kullanıcıların platform üzerindeki deneyimlerini hem daha kişisel hem de daha etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu özelliklerin yıl boyunca yapılacak daha büyük güncellemelerin habercisi olduğunu belirtti.