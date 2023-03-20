Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

Twitter'ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bunun yanında hesabında iki faktörlü doğrulama yapanlar için uyarı geldi. 18 Mart itibariyle mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar hesaplarına giremeyebilir! İşte detaylar...