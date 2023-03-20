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Twitter'dan uyarı verildi! Twtter'a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

takvim.com.tr
20.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:20
Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

Twitter'ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bunun yanında hesabında iki faktörlü doğrulama yapanlar için uyarı geldi. 18 Mart itibariyle mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar hesaplarına giremeyebilir! İşte detaylar...

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Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

Şimdiye kadar bu abonelik, sadece birkaç ülkede kullanıma sunulmuştu. Artık bu ülkelere yenileri ekleniyor.

Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

TWİTTER BLUE TÜRKİYE FİYATI

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

BUGÜN SON!

Twitter'da iki faktörlü doğrulama için son gün bugün. Mavi tiki olmayanların iki faktörlü doğrulamayı kapatması gerekiyor. Aksi takdirde hesaplara giriş sorunu yaşanabileceği belirtildi.

Twitter’dan uyarı verildi! Twtter’a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!

Twitter, Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar için SMS üzerinden iki faktörlü doğrulamayı kaldırdığını açıkladı.

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