Twitter'dan uyarı verildi! Twtter'a neden girilmiyor? Bugün SON GÜN! Mavi tiki olmayanlar bunu yapmazsa hesapları uçabilir!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.
20.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:20
Twitter'ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bunun yanında hesabında iki faktörlü doğrulama yapanlar için uyarı geldi. 18 Mart itibariyle mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar hesaplarına giremeyebilir! İşte detaylar...