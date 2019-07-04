Şarjı çabuk bitenler dikkat! İşte telefon şarjını en çabuk tüketen uygulamalar

Telefonlarımızın akıllı olması ile birlikte cihazlardan beklentilerimiz de yükseldi. Sadece konuşma ve mesajlaşma için kullandığımız telefonları günümüzde fotoğraf-video çekme ve gönderme, sosyal medya hesapları takibi gibi birçok uygulama ve farklı alanlarda kullanmaktayız. Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların en çok aranan özelliklerinden biri ise batarya ömrü. Power bank, şarjı biten telefonlar için iyi bir çözüm ama bunun dışında telefonunuzda dikkat edeceğiniz bazı hususlar, batarya ömrünü uzatabilir. Bunlardan biri de kullandığınız uygulamalar. Telefonunuzun bataryası çabuk mu bitiyor? Pilinizin 'öldüren' uygulamalar neler? İşte telefonların şarjını çabuk bitiren uygulamalar...

04.07.2019 18:43 - Son Güncelleme: 04.07.2019 18:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





