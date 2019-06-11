Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları kaç para? İşte marka marka fiyatı düşen telefonlar!

Samsung-Huawei-Xiaomi-Iphone telefon fiyatları ne kadar? Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Yeni ayarlamayla birlikte örneğin; vergisiz fiyatı 2 bin liralık bir telefondan 1000 lira ÖTV (yüzde 50), 540 lira KDV (yüzde 18), 354 lira TRT Bandrolü (yüzde 10) alınmaya başlandı. Bu bağlamda telefon devleri bazı modellerinin fiyatlarında büyük indirime gitti. Piyasaya yeni telefon modellerini sunan telefon devleri eski model telefon fiyatlarını düşürdü. İşte marka marka model model indirimli telefon fiyatları? Samsung telefon fiyatları ne kadar? Huawei telefon fiyatları ne kadar? Xiaomi telefon fiyatları ne kadar? Iphone telefon fiyatları ne kadar?

11.06.2019 15:03 - Son Güncelleme: 11.06.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





