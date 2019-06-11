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Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

Teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısını bazı uygulamalar nedeniyle uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...

11.06.2019 00:48 - Son Güncelleme: 11.06.2019 00:48
Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz ücretsiz programlar karlı değil, başınıza iş açmak üzere olan bir seçenek. Eğer bu programlardan bazıları telefonunuzda ise hemen silin...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

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Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

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