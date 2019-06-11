Google'dan kullanıcılara uyarı! Hemen telefonunuzdan silin

Teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısını bazı uygulamalar nedeniyle uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi birçok akıllı telefon kullanıcısı Google'ın uyardığı o programlar listesini merak ediyor. Peki, listede hangi uygulamalar var? İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...

11.06.2019 00:48 - Son Güncelleme: 11.06.2019 00:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





