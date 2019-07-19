S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

ANTONOV 124 KARGO UÇAĞI

Dünyanın en büyük kargo uçakları arasında yer alan Antonov 124, bu sıralamada ikinciliği korumaktadır. A. State Aviation Plant tarafından Kiev, Ukrayna'da dizayn edilmiştir. Antonov 124, makineler, ekipmanlar, helikopter, uydu ve askerler de dâhil olmak üzere büyük kargoların uzun menzilli teslimatları için tasarlanmıştır.