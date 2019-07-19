S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali sürüyor. S-400'leri, Ilyushin 72, ve AN-124 uçakları taşıyor. S-400'leri taşıyan bu uçaklar tarihte savaş kazandıran uçaklar olarak da biliniyor. Peki S-400'leri taşıyan AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?
19.07.2019 11:22
- Son Güncelleme: 19.07.2019 11:29
ANTONOV 124 KARGO UÇAĞI
Dünyanın en büyük kargo uçakları arasında yer alan Antonov 124, bu sıralamada ikinciliği korumaktadır. A. State Aviation Plant tarafından Kiev, Ukrayna'da dizayn edilmiştir. Antonov 124, makineler, ekipmanlar, helikopter, uydu ve askerler de dâhil olmak üzere büyük kargoların uzun menzilli teslimatları için tasarlanmıştır.
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