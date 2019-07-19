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S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali sürüyor. S-400'leri, Ilyushin 72, ve AN-124 uçakları taşıyor. S-400'leri taşıyan bu uçaklar tarihte savaş kazandıran uçaklar olarak da biliniyor. Peki S-400'leri taşıyan AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

19.07.2019 11:22 - Son Güncelleme: 19.07.2019 11:29
S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ni taşıyan üç uçağın ilk ikisinin Ilyushin 72, üçüncü uçağın ise AN-124 olduğu belirtildi. Peki AN-124 ve Ilyushin 72 kargo uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

ANTONOV 124 KARGO UÇAĞI

Dünyanın en büyük kargo uçakları arasında yer alan Antonov 124, bu sıralamada ikinciliği korumaktadır. A. State Aviation Plant tarafından Kiev, Ukrayna'da dizayn edilmiştir. Antonov 124, makineler, ekipmanlar, helikopter, uydu ve askerler de dâhil olmak üzere büyük kargoların uzun menzilli teslimatları için tasarlanmıştır.

S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

İlk uçuşunu Aralık 1982'de tamamlayan An-124, 1985 yılında ilk kez Paris Air Show'da görücüye çıkmıştır. 1992 yılında sivil sertifakasını alan uçakta çift katlı gövde düzeni bulunur.

S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

Üst güvertede kokpit ve kargo personel kabini bulunur. Alt güverte ise basınçlı kargo bölümüdür. Kargo kapıları rampalarla kapanır.

S-400'leri taşıyan kargo uçakları AN-124 ve Ilyushin 72 özellikleri neler?

Bu sayede yükleme/ boşaltma işlemi kolaylıkla gerçekleşir. Tavana takılı vinçler, yer ekipmanı olmadan yükleme / boşaltma yapılmasına olanak tanır.

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