Uzmanlar FaceApp yaşlandırma programı hakkında uyardı: Tüm bilgilerinizi çalabilir

SAHTE UYGULAMA İSE HESAP ELE GEÇİRİLEBİLİR

Yüksel, bu yolla ortam dinlemesi yapılabileceğini ifade ederek, "Bu programda, 'Facebook hesabını bağlama' önerisi de yer alıyor. Bu da risk oluşturur. Çünkü sahte bir uygulama ise hesap ele geçirilebilir. Oradan da özel fotoğraflarınız kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Uygulama telefondaki birçok bölüme erişim izni talep ediyor. Bu nedenle ileride birçok riskle karşı karşıya kalınabilir. İlk etapta masumane ve güzel bir amaçla yaşlılık fotoğrafını herkes keyifle paylaşıyor. Bu tür şeyleri biz çabucak sahipleniyoruz." dedi.

Akım haline gelen "FaceApp" uygulamasının iki sene önce Rus şirketi tarafından oluşturulduğunu kaydeden Yüksel, bu akımın çoğalmasının altındaki sebeplerin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini kaydetti.