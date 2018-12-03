Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

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