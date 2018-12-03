Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Rusya'nın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı
Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı. Kapsülde iki astronot bir kozmonot bulunuyordu.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:46:52 Güncelleme: 16:51:23
Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
DİĞER GALERİLER