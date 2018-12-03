Rusya'nın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı. Kapsülde iki astronot bir kozmonot bulunuyordu.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:46:52 Güncelleme: 16:51:23
Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınla verildi.

Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

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Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

Ekim ayında Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile NASA astronotu Nick Hague'yi UUİ'ye götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı.

Rusyanın Soyuz MS-11 uzay aracı uzaya fırlatıldı

UUİ'de halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor.

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