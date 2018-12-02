Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

Uzaylılar Ay'a üs mü kurdu? NASA'nın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!
Mars'a iniş yapan InSight ile son günlerde gündemi meşgul eden NASA, büyük projesini Ay üzerinde mi hazırlıyor? Geçtiğimiz günlerde NASA'nın 2.6 milyar dolar değerindeki Ay'a geri dönüş projesi yapacağı açıklanmıştı. Bu girişim peşinde ilginç iddiaları gündeme getirdi. İddialara göre uzaylılar, Dünya'nın uydusuna üs kurdu. Bunun sebebi ise Ay'la ilgili görüntülerde tespit edilen gizemli bir yapı.
2 Aralık 2018 Pazar, 15:11:51 Güncelleme: 15:23:04
The Sun'ın YouTube kanalı Thirdphaseoftmoon'a dayandırdığı haberine göre UFO avcıları, Ay'ın bir kraterinde turuncu renkli, büyük bir yapı bulduğunu ileri sürdü. Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR fotoğraf makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.
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