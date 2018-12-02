Uzaylılar Ay'a üs mü kurdu? NASA'nın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

Mars'a iniş yapan InSight ile son günlerde gündemi meşgul eden NASA, büyük projesini Ay üzerinde mi hazırlıyor? Geçtiğimiz günlerde NASA'nın 2.6 milyar dolar değerindeki Ay'a geri dönüş projesi yapacağı açıklanmıştı. Bu girişim peşinde ilginç iddiaları gündeme getirdi. İddialara göre uzaylılar, Dünya'nın uydusuna üs kurdu. Bunun sebebi ise Ay'la ilgili görüntülerde tespit edilen gizemli bir yapı.

2 Aralık 2018 Pazar, 15:11:51 Güncelleme: 15:23:04
Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

The Sun'ın YouTube kanalı Thirdphaseoftmoon'a dayandırdığı haberine göre UFO avcıları, Ay'ın bir kraterinde turuncu renkli, büyük bir yapı bulduğunu ileri sürdü. Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR fotoğraf makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.

Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

YouTube kanalı görüntülerin, William Bennett isimli biri tarafından kendileriyle paylaşıldığını, söz konusu yapının da oldukça büyük olduğunu vurguladı.

Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

BİR STADYUMDAN DAHA BÜYÜK

UFO avcılarına göre kubbeli bu yapı, üstü kapalı bir stadyumdan bile daha büyük. Güneş ışığını da yansıtıyor.

Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

Thirdphaseoftmoon, kubbeli yapının dünya dışı canlılara ait olduğu yorumunda bulundu.

Uzaylılar Aya üs mü kurdu? NASAnın projesi bunun için mi? İnanılmaz iddia!

Bazı komplo teorisyenleri ise kubbenin sadece bir girişten ibaret olduğunu ve asıl merkezin de yeraltında bulunduğunu savundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte 14 bin TLlik iPhone XS Max yerine satın alabilecekleriniz
İşte 14 bin TL'lik iPhone XS Max yerine satın alabilecekleriniz