PUBG'den yeni oyun! Her şey sil baştan başlayacak! PUBG New State fragmanı ve çıkış tarihi...

Geçtiğimiz haftalarda PUBG'nin yeni oyunu New State oyunseverlere duyurulmuş ve ön kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bir şekilde paylaşılmıştı. Oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyunseverler New State'in yayınlanacağı tarihe odaklandı. Yapımcı firma tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyuna bugüne kadar 5 milyon kayıt yapıldı. Ayrıca iOS cihazlar için ön kayıt işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlayacağı öğrenildi. PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler verildi.

