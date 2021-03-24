PUBG'den yeni oyun! Her şey sil baştan başlayacak! PUBG New State fragmanı ve çıkış tarihi...

PUBG'den yeni oyun geliyor. 'Battle royal' oyunlar arasında en çok oynananlar birisi olan PUBG'nin yeni oyunu çıkacak. Krafton ve PlayerUnknown's Battlegrounds yapımcılarının yeni hazırladığı oyun için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan son açıklamada, Google Play Store üzerinden oyuna bugüne kadar yaklaşık 5 milyon oyuncunun kayıt yaptırdığı bilgisine yer verildi. 1 hafta içerisinde yaptırılan bu kayıt işlemlerinin ardından oyunun yapımcı şirketi tarafından PUBG: New State'in ne zaman yayınlanacağı milyonların aklında bir soru işareti olarak yer alıyor.