PUBG oyuncularına kötü haber! Duyuru yapıldı! O tarihte kapanacak!
PUBG'nin birçok oyuncu tarafından tercih edilen bir modu olan PUBG LITE kullanıcılarına kötü haber geldi. Güncelleme desteği geri çekilen PUBG LITE kapanacak. Oyunu indirmek isteyenler için indirme bağlantısı kaldırılırken, oyuncular kısa süre sonra PUBG LITE erişimini kaybedecek.
09.04.2021 22:45
- Son Güncelleme: 09.04.2021 22:45
Milyonlarca kullanıcıya sahip sevilen oyun PUBG kullanıcılarına kötü haber geldi. PUBG oyuncuları tercih edilen modlardan birisi olan PUBG LITE erişimini kaybedecek. 2019 senesinde yayınlanan ve düşük sisteme sahip oyuncular için geliştirilen PUBG LITE umduğunu bulamadı ve kapatılacağı duyuruldu.
Oyundan önce desteklerini çeken PUBG LITE geliştiricilileri, 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle oyunun tamamen kapatılacağını açıkladı.
PUBG LITE, 2019 senesinde düşük özelliklere sahip bilgisayara sahip olan oyuncular için Tencent tarafından duyurulan bir projeydi. Ancak görünen o ki proje iki senenin sonunda şirkete istediği geri dönüşü sağlayamadı.
Geliştiricilerin planlarına göre oyunun internet sitesi 30 Mart'ta kapatıldı ve artık oyun indirilemeyecek. Oyuna hâlihazırda sahip oyuncular da 29 Nisan'a kadar oynamaya devam edebilecekler.
"Maalesef uzun bir karar verme sürecinden sonra bu yolculuğa bir son vermemiz gerektiğine karar verdik. PUBG LITE serverlarının 29 Nisan 2021 tarihinde kapatılacağını üzülerek bildiriyoruz."
Oyunun Facebook sayfası ise yeni bir duyuruya kadar açık kalacak.