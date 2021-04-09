Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...
Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip krizi diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük teknoloji devleri üretimlerini birer birer durdururken, iki büyük ülke iş birliği anlaşmasına imza attı. İşte detaylar...
Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri daha iki önemli markada üretimini erteliyor. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.
Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı. Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.