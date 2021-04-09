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Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip krizi diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük teknoloji devleri üretimlerini birer birer durdururken, iki büyük ülke iş birliği anlaşmasına imza attı. İşte detaylar...

09.04.2021 10:22 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:22
Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri daha iki önemli markada üretimini erteliyor. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

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Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

İKİ ÜLKE ANLAŞTI
Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı. Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

Joe Biden devreye girdi! Kriz büyüyordu! Ortak çözüm...

Küresel çapta birçok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi Apple'ı da vurdu. Nikkei'nin haberine göre, Apple'ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı.