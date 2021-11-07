51 telefon modelinin pimi çekildi! Listede artık bu markalar yer almıyor! WhatsApp'ı açan baygınlık geçirmesin!

Bu ayın ilk gününde mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesti. 31 Ekim o model telefonlar için son gün oldu. Dünya genelinde milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı WhatsApp flaş bir kararla gündeme geldi. Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması 1 Kasım itibariyle bazı iOS ve Android telefon modellerinin fişini çekme kararı almıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni ayla birlikte Android 4.0.3 altı versiyon telefonlarda WhatsApp çalışmayacağı bildirilmişti. WhatsApp'ın yaptığı açıklamada destek alamayacak telefonların listesi tek tek açıklandı. İşte uygulamanın açılmayacağı telefonların listesi