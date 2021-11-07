51 telefon modelinin pimi çekildi! Listede artık bu markalar yer almıyor! WhatsApp'ı açan baygınlık geçirmesin!
WhatsApp'ı açan baygınlık geçirmesin. 51 telefon modelini pimini çekildi. Listede artık bu markalar yer almıyor. 1 Kasım itibariyle bazı modeller WhatsApp'a asla erişim sağlayamıyor. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek açıklanmıştı. İşte o modeller
07.11.2021 10:15
- Son Güncelleme: 07.11.2021 10:16
Bu ayın ilk gününde mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesti. 31 Ekim o model telefonlar için son gün oldu. Dünya genelinde milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı WhatsApp flaş bir kararla gündeme geldi. Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması 1 Kasım itibariyle bazı iOS ve Android telefon modellerinin fişini çekme kararı almıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni ayla birlikte Android 4.0.3 altı versiyon telefonlarda WhatsApp çalışmayacağı bildirilmişti. WhatsApp'ın yaptığı açıklamada destek alamayacak telefonların listesi tek tek açıklandı. İşte uygulamanın açılmayacağı telefonların listesi