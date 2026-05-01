CAPTCHA TESTLERİ SADECE GÜVENLİK İÇİN KULLANILMIYOR

İnternette sıkça karşılaşılan CAPTCHA ve reCAPTCHA testleri, kullanıcıların insan mı yoksa bot mu olduğunu anlamak için geliştirilmişti. Ancak yıllardır bu sistemlerin aynı zamanda yapay zeka eğitimine veri sağladığı konuşuluyor.

Örneğin bazı testlerde kullanıcılardan trafik lambalarını, yaya geçitlerini veya araçları seçmeleri isteniyor. Bu tür görevlerin, sürücüsüz araç teknolojilerinde kullanılan görüntü tanıma sistemlerini geliştirmek amacıyla değerlendirildiği iddia ediliyor.

Google ise yaptığı açıklamada, reCAPTCHA verilerinin yalnızca hizmetin geliştirilmesi amacıyla kullanıldığını ve bunun kullanım şartlarında açıkça belirtildiğini ifade ediyor.