NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) küresel ısınmaya dikkat çekebilmek amacıyla fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta dikkat çeken ise kopan buzulun şekli oldu. İşte dünyanın en her geçen gün bir felakete sürüklediğini gösteren NASA fotoğrafları...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 15:57:14 Güncelleme: 16:59:25
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NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

NASA'DAN ÜRKÜTEN PAYLAŞIM

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın bir sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı.

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NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabut buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.

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NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

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NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor. Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

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NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

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