NASAnın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı

NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf dünyayı salladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) küresel ısınmaya dikkat çekebilmek amacıyla fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta dikkat çeken ise kopan buzulun şekli oldu. İşte dünyanın en her geçen gün bir felakete sürüklediğini gösteren NASA fotoğrafları...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 15:57:14 Güncelleme: 16:59:25
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
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