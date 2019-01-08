NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

NASA, Mars hakkında gerçekleri tüm dünyadan saklıyor mu? Dünya standartlarına en uygun gezegen olan Mars hakkında binlerce araştırma yapılıyor, binlerce komplo teorisi ortaya atılıyor. UFO komplo teorisyenleri NASA'nın Mars hakkındaki tüm gerçekleri sakladığını iddia ediyor. Bu teorisyenlerden biri Mars'tan gelen görüntülerde ilginç bir şey bulduğunu iddia etti.

8 Ocak 2019 Salı, 09:25:02 Güncelleme: 09:43:27
NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

Komplo teorisyeni Scott C Waring, Mars'taki keşif araçları tarafından çekilmiş olan kareleri inceledi ve ilginç sonuçlara ulaştı.

NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

Express.co.uk'nin aktardıklarına göre Waring, Mars'ta uzaylı heykeli ve kaza yapan bir UFO'dan geriye kalanları buldu. Waring, UFO Sightings Daily'deki blog yazısında ilginç açıklamalar yaptı.

NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

Waring, bu görselde uzaylı heykeli ve düşmüş bir UFO'ya ait olduğu parçaların yer aldığını ileri sürdü ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alışılmadık bir uzaylı kültürü olsa da, akıllı bir varlığı işaret eden sıra dışı şeyler buldum. Nesnenin birinde beyaz saçlara sahip bir yüz görünüyor, ancak daha dikkatli bakıldığında ise ilk yüz üstünde ikinci bir yüz var."

NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

"Bu bir heykel. Belki de bir birlik simgesi olabilir. İki büyük lider arasındaki bağları gösteriyor olabilir."

NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

"Ayrıca kaza yapmış UFO'ya ait kalıntılar var görünüyor. Üç büyük parça bunu işaret ediyor. "

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