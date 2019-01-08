NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!
NASA, Mars hakkında gerçekleri tüm dünyadan saklıyor mu? Dünya standartlarına en uygun gezegen olan Mars hakkında binlerce araştırma yapılıyor, binlerce komplo teorisi ortaya atılıyor. UFO komplo teorisyenleri NASA'nın Mars hakkındaki tüm gerçekleri sakladığını iddia ediyor. Bu teorisyenlerden biri Mars'tan gelen görüntülerde ilginç bir şey bulduğunu iddia etti.
8 Ocak 2019 Salı, 09:25:02 Güncelleme: 09:43:27
Waring, bu görselde uzaylı heykeli ve düşmüş bir UFO'ya ait olduğu parçaların yer aldığını ileri sürdü ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Alışılmadık bir uzaylı kültürü olsa da, akıllı bir varlığı işaret eden sıra dışı şeyler buldum. Nesnenin birinde beyaz saçlara sahip bir yüz görünüyor, ancak daha dikkatli bakıldığında ise ilk yüz üstünde ikinci bir yüz var."
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