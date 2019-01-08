NASA tüm gerçekleri dünyadan saklıyor mu? Mars'ın yeni gizemi!

Waring, bu görselde uzaylı heykeli ve düşmüş bir UFO'ya ait olduğu parçaların yer aldığını ileri sürdü ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alışılmadık bir uzaylı kültürü olsa da, akıllı bir varlığı işaret eden sıra dışı şeyler buldum. Nesnenin birinde beyaz saçlara sahip bir yüz görünüyor, ancak daha dikkatli bakıldığında ise ilk yüz üstünde ikinci bir yüz var."