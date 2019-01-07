Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

Çılgın girişimci, özel uzay şirketi SpaceX'in patronu Elon Musk Starship'in ilk görüntüsünü yayınladı.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 12:24:14 Güncelleme: 12:35:02
Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX bu kez yeni roketinin görseli ile gündemde.

Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

Zira Elon Musk Starship isimli test aracının ilk görüntüsünü yayınladı! Starship'in tamamlanmış halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre civarında olması planlanıyor.

Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

SpaceX roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmek ve 2020'deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor.

Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

ELON MUSK KİMDİR?

Peki kim bu Elon Musk? İşte son dönemin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

Elon Musk yeni uzay aracı Starship’in ilk görüntüsünü yayınladı!

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

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