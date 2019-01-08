Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Bir meslek düşünün ki hem ayakları 'yerden kesiyor', hem de dolgun bir maaş kazandırıyor...

8 Ocak 2019 Salı, 11:13:30 Güncelleme: 12:02:23
Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Bir astronot ne kadar maaş alıyor? Her şeyden önemlisi astronot olmak kolay mı? Yaş veya boyun önemi var mı?

Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Astronot olmak için kendinizi eğittiyseniz umudunuzu kaybetmeyin çünkü NASA, geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.

Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Adaylar en kısa 160 cm en uzun ise 190 cm olmak zorunda. Ayrıca oturur pozisyonda kan basıncının 140/90'ı geçmemesi gerekiyor.

Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Adaylar astronot olabilmek için çok zorlu bir dayanıklılık testinden geçiyorlar ve aynı zamanda NASA yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında yetkilileri etkilemek zorundalar.

Maaşı dudak uçuklatan meslek: Herkesin rüyası...

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir uzay görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.

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