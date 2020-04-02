NASA büyük kara delik keşfini açıkladı! 'Kayıp halka'nın en güçlü kanıtı...

X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.



Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü kanıt ortaya koydu.

