En ucuz Samsung, Xiaomi, Huawei ve OPPO cep telefonu modelleri! En uygun 2 bin TL altı fiyatla yeni model akıllı telefonlar!
Samsung, Xiaomi, Huawei'nin savaşları devam ediyor. Bu bağlamda hem iyi özelliklere sahip hem de uygun fiyatlı cep telefonları vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Apple, Huawei, Samsung pazar payının büyük kısmını sahiplense de, Xiaomi yaptığı atakla pazardan payını aldı. Xiaomi'nin pazarda iyi bir yer edinmesinin ise en temel noktası uygunluk! Ayrıca Oppo, Samsung ve Huawei de uygun telefonlar üretmeye başladı. Üstelik telefonların fiyatlardaki standartları da oldukça yükseldi. Yerli üretimde ise Vestel Venüs serisi ile hamleler yapıyor. Yeni yıla yepyeni bir telefon ile girmek isteyenler için 2 bin TL altına alınabilecek en uygun ve üstün özellikli telefonları derledik. İşte Samsung, Xiaomi, Huawei ve OPPO cep telefonu modelleri!...
Dünyada teknoloji devleri en gelişmiş ürünleri çıkarmak için adeta savaşıyor. Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple gibi firmaların yanı sıra birçok alt marka da yarış içerisinde. En geniş çarpışmaların yaşandığı alanların başında ise cep telefonları geliyor. Akıllı telefonlar her geçen gün daha fazla özellikle kullanıcılara dev avantajlar sağlıyor. Telefon alacak kişiler özellikleri araştırarak hareket ediyor. Ancak yeni modeller artık otomobil fiyatlarına ulaşmış durumda. Bazı internet sitelerinde ikinci el otomobil ile sıfır telefon takası ilanları bile görmek mümkün. Herkesin üst düzey bir telefon almak için bütçesi uygun değil. Bir diğer bakış açısıyla telefonu hala basit bir ihtiyaç olarak görenler de var. Akıllı telefonların uygun modelleri de oldukça fazla. Firmalar uygun telefon modellerini gözardı etmiyor. Sizler için en ucuz Samsung, Xiaomi, Huawei cep telefonu modellerini derledik. İşte 2 bin TL altı fiyatla son model akıllı telefonlar...
Samsung Galaxy A30s - 1827 TL
6.4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) Super AMOLED, çentikli ekran
8 çekirdekli Exynos 7904 işlemci
4 GB RAM
64 GB dahili depolama alanı (microSD desteğiyle artırılabilir)
16 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana arka kamera
8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör
5 megapiksel derinlik sensörü
Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü
4.000 mAh batarya
15 watt hızlı şarj desteği
Boyutlar: 158.5 mm x 74.7 mm x 7.8 mm, Ağırlık: 166 gram
Oppo A5 2020 64 GB - 1650 TL
Ekran: 6,5 inç IPS LCD ekran, damla çentikli, HD+ görüntü kalitesi, Gorilla Glass 3+
RAM: 3GB / 4GB
Dahili Hafıza: 64GB, arttırılabilir (microSD ile)
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: ColorOS (Android 9 Pie temelli)
Game Boost 2.0
Ön Kamera: 8MP, Yapay zeka güzelleştiriciye sahip
Arka Kamera: 12MP + 119 derece 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP mono lens + 2 MP portre lensi
Hoparlör: Dolby Atmos
Parmakizi Okuyucu: Var, arka panelde
Xiaomi Redmi Note 8 64 GB - 1500 TL
İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
RAM: 4/6 GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 µm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 µm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm portre lensi
Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
Ağırlık: 194 g