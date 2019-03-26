Huawei yeni telelefonu P30 ve P30 Pro tanıttı! İşte piyasayı sallayacak P30 ve P30 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Huawei, halihazırda dünyanın en çok satan üçüncü akıllı telefon üreticisi olsa da premium segmentte Samsung ve Apple gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyordu. Mate 20 ile bu segmentte de bir yükseliş trendi başlatan Çinli şirket, P30 ile bu çıkışı daha da hızlandırabilir. Zira Huawei P30, gerek üst düzey ekranı, gerek rakipsiz kamera performansı, gerekse eleştirilere kapalı tasarımıyla tüm tüketicileri memnun etmeyi hedefliyor.