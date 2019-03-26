Huawei yeni telelefonu P30 ve P30 Pro tanıttı! İşte piyasayı sallayacak P30 ve P30 Pro'nun özellikleri ve fiyatı
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin son yeni cihazları P30 serisi Paris'te resmen tanıtıldı. Tasarımı ve performansıyla hem de kamerasıyla Android ekosisteminin krallarından biri olacak Huawei P30'un müthiş özelliklerini sizler için derledik. Özellikle Andorid telefonlar arasında zirveyi hedefleyen Huawei'nin yeni canavarı merak konusu olmuştu. Peki bu telefonu diğerlerinden ayıran özellikler neler? İşte P30'un öne çıkan özellikleri ve telefona dair merak edilenler...
Huawei, şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden olan P serisinin en yeni amiral gemisi Huawei P30'u tanıttı. Premium model olan P30 Pro ile birlikte tanıtılan cihaz, tüketicilerin bir akıllı telefondan bekleyeceği neredeyse tüm özellikleri sunuyor. Son derece güçlü bir donanım paketini, oldukça şık bir gövdede birleştiren Huawei P30, hem tasarımı hem de performansıyla Samsung Galaxy S10'un en büyük rakiplerinden biri olacak.
Huawei, halihazırda dünyanın en çok satan üçüncü akıllı telefon üreticisi olsa da premium segmentte Samsung ve Apple gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyordu. Mate 20 ile bu segmentte de bir yükseliş trendi başlatan Çinli şirket, P30 ile bu çıkışı daha da hızlandırabilir. Zira Huawei P30, gerek üst düzey ekranı, gerek rakipsiz kamera performansı, gerekse eleştirilere kapalı tasarımıyla tüm tüketicileri memnun etmeyi hedefliyor.
Premium akıllı telefonlar söz konusu olduğunda tasarım, tüketiciler için oldukça önemli bir unsur oluyor. Huawei, P30 ile zaten takdir edilen tasarımını daha da ileri bir seviyeye taşımış durumda. Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Huawei P30, ekranın hem yanlarında hem de altında oldukça ince çerçevelere sahip. Bu gelişmiş tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, kullanıcıların pürüzsüz bir akıllı telefon deneyimi elde etmesini sağlıyor.