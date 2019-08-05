GaleriTeknoloji

Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Cep telefonu kullanıcıları için Google'dan uyarı geldi. Cep telefonlarımıza yüklediğimiz ücretsiz uygulamalar tehlike saçıyor. Bu bağlamda uygulamalar, başınızı belaya sokabilir. Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Google, telefon kullanıcıları için kritik ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

05.08.2019 11:51 - Son Güncelleme: 05.08.2019 11:52
Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!
Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!