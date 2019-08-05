Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Cep telefonu kullanıcıları için Google'dan uyarı geldi. Cep telefonlarımıza yüklediğimiz ücretsiz uygulamalar tehlike saçıyor. Bu bağlamda uygulamalar, başınızı belaya sokabilir. Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Google, telefon kullanıcıları için kritik ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

05.08.2019 11:51 - Son Güncelleme: 05.08.2019 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





