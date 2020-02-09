Milyonlara müjde! WhatsApp'a müthiş özellik BETA'sı sızdırıldı! Instagram ve Facebook'tan sonra sıra WhatsApp'da!

WhatsApp akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmez uygulamaları arasında yer almaktadır. Whatsapp'a gelen yeni özellikler ise milyonları yakından ilgilendiriyor. Birçok kişinin anlık yazışmasını gerçekleştiriği, fotoğraf, video ve dosya paylaşımı tek tuşla saniyeler içinde yapabildiği mesajlaşma ağı WhatsApp sürekli olarak yenileniyor. Her geçen gün bir güncelleme ile özellik yüklenirken, Facebook ve Instagram uygulamaları da WhatsApp ile koordineli olarak kullanılabiliyor. Facebook, Istagram ve WhatsApp dolayısıyla birbirinin güncellemelerinden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebiliyor. WhatsApp'dan 2020'nin ilk bomba özelliği geliyor. Uygulama için planlanan karanlık ekran temalarının BETA sürümü sızdırıldı.

09.02.2020 12:58 - Son Güncelleme: 09.02.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





