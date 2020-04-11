Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı konuşmada bugün yaşanan corona virüs salgınını tüm ayrıntıları ile anlatmış olması, "Acaba bu koronavirüs salgını önceden planlanmış savaş benzeri bir girişim miydi" sorusunu şiddetle akıllara getirmişti. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, korona virüs hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve biteceği tarihi verdi.
11.04.2020 12:54
- Son Güncelleme: 11.04.2020 12:54
KORONAVİRÜS BILL GATES'İN İŞİ Mİ?
Bill Gates, 18 Ekim 2015'te Vancouver'da yaptığı konuşmada, Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola'nın 10 binden fazla kişinin canını aldığını, bir sonrakinin daha kötü olacağını hatta 10 milyon kişiyi öldürebileceğini söylemişti. Komplolara en önemli malzeme de Bill Gates'in konuşmaları oldu. 2019'un Ekim ayında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile iş birliği yaparak bir salgınla nasıl mücadele edilebileceğine dair çalışmalar yürüttü.
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