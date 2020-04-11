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Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı konuşmada bugün yaşanan corona virüs salgınını tüm ayrıntıları ile anlatmış olması, "Acaba bu koronavirüs salgını önceden planlanmış savaş benzeri bir girişim miydi" sorusunu şiddetle akıllara getirmişti. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, korona virüs hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve biteceği tarihi verdi.

11.04.2020 12:54 - Son Güncelleme: 11.04.2020 12:54
Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

Bill Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir çarpıcı açıklama yaptı; ancak bu kez Gates kötü haberi verdi. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamanın satır başları...

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Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

Gates'e göre virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti.

Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi. Peki hayat ne zaman normale dönecek?

Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

Virüs salgınının etkisinin uzun bir süre devam edeceğinin altını çizen Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını kaydetti. Amerika'da PBS televizyonuna konuşan Gates, koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.

Bill Gates tarih verdi! Corona virüs ne zaman bitecek? Yıllar önce korona virüsü bilmişti

KORONAVİRÜS BILL GATES'İN İŞİ Mİ?

Bill Gates, 18 Ekim 2015'te Vancouver'da yaptığı konuşmada, Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola'nın 10 binden fazla kişinin canını aldığını, bir sonrakinin daha kötü olacağını hatta 10 milyon kişiyi öldürebileceğini söylemişti. Komplolara en önemli malzeme de Bill Gates'in konuşmaları oldu. 2019'un Ekim ayında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile iş birliği yaparak bir salgınla nasıl mücadele edilebileceğine dair çalışmalar yürüttü.

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