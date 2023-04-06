Milat gibi yenilik: İlk görüntü sızdırıldı! Uygulamayı açan nereye geldim diyecek! WhatsApp tasarımı A’dan Z’ye değişiyor!

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan güncellemede, uygulamanın belge, fotoğraf ve ses dosyalarını paylaşmak için kullanılan 'ek' menüsünde önemli bir değişiklik yapılacak. Yaşanan bu değişiklik 13 yıllık tarihi olan uygulamada bir ilk sayılıyor.