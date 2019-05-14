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Metrolarda yeni dönem başlıyor

Yıllardır toplu taşıma kullanırken birçok aşamadan geçtik, ancak bu seferki çok farklı! Bundan böyle metroya binerken bakın neyle karşılacağız...

14.05.2019 14:14 - Son Güncelleme: 14.05.2019 14:14
Metrolarda yeni dönem başlıyor

Teknolojinin geldiği son nokta oldukça korkutucu. Kağıt biletlerden yıllar yıllar sonra şimdi bakın metroya nasıl gireceksiniz?

Metrolarda yeni dönem başlıyor

Yıllar öncesinde kağıt biletlerle seyahat ederdik.

Metrolarda yeni dönem başlıyor

Daha sonra bu akbile dönüştü ve para yükleme yoluyla işi çok daha pratik bir hale getirdi.

Metrolarda yeni dönem başlıyor

Daha sonra İstanbulKart ve türevleriyle tanıştık. Artık para yüklemek de toplu taşımaya binmek de hiç olmadığı kadar pratik bir hale geldi.

Metrolarda yeni dönem başlıyor

Hatta bankaya talimat vererek kartımızı doldurup hiç nakit paraya bulaşmadan bile seyahat eder durumdayız.

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