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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Akıllı telefonların hayatımızın birçok noktasında kolaylık sağlaması gibi avantajlarının yanında, sağlığımızı tehdit etmek gibi birçok dezavantajı da bulunuyor. Bunlardan birisi de radyasyon tehlikesi. Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte en çok radyasyon yayan o telefonlar...

13.05.2019 07:30 - Son Güncelleme: 13.05.2019 07:32
En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Önce en fazla radyasyon yayın telefonlara bakalım. Ardından, en çevreci ve sağlık dostu seviyede enerji yayan modellere geçeceğiz.

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