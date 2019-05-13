En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu!

Akıllı telefonların hayatımızın birçok noktasında kolaylık sağlaması gibi avantajlarının yanında, sağlığımızı tehdit etmek gibi birçok dezavantajı da bulunuyor. Bunlardan birisi de radyasyon tehlikesi. Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte en çok radyasyon yayan o telefonlar...

13.05.2019 07:30 - Son Güncelleme: 13.05.2019 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





