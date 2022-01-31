Metaverse'te cinsel taciz şoku! Korku dolu 60 saniye: Üç erkek avatar bana doğru geldi ve... Metaverse cinsel suçların yeni merkezi mi?

Meta'nın "geleceğin dünyası" diye tanıttığı sanal platformu "metaverse"te iğrenç bir olay yaşandı. Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel, Metaverse tabanlı çevrimiçi video oyun "Horizon Worlds"te tacize uğradığını açıkladı. Horizon'a kendisine benzeyen bir avatarla katılan Patel, "Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu" ifadelerini kullandı...