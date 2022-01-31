Metaverse'te cinsel taciz şoku! Korku dolu 60 saniye: Üç erkek avatar bana doğru geldi ve... Metaverse cinsel suçların yeni merkezi mi?
Dünyanın son günlerde dilinden düşürmediği internetin bir sonraki adımı olarak nitelendirilen Metaverse hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 43 yaşındaki bir kadın, metaverse tabanlı video oyun Horizon Wolds'te tacize uğradığını söyledi. 60 saniyede 3 erkek kullanıcı tarafından cinsel tacize uğradığını açıklayan kadının anlattıkları şoke etti. Peki Metaverse cinsel suçların yeni merkezi mi?
Meta'nın "geleceğin dünyası" diye tanıttığı sanal platformu "metaverse"te iğrenç bir olay yaşandı. Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel, Metaverse tabanlı çevrimiçi video oyun "Horizon Worlds"te tacize uğradığını açıkladı. Horizon'a kendisine benzeyen bir avatarla katılan Patel, "Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu" ifadelerini kullandı...
İğrenç olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues metaverse'ünde gerçekleştiği ifade edildi.
43 yaşındaki anne Horizon Venues Metaverse'e kendisine benzeyen, orta yaşlı, sarışın, kot pantolon ve uzun kollu bir bluz giymiş bir avatar olarak girdiğini belirtti.
FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYORLARDI
Patel, Platforma girdiğinde 60 saniyede üç erkek avatarın kendisine yaklaştığını ve uygunsuz şekilde avatarına dokunduğunu söyledi. "Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı" diyen Patel, Tacizcilerin 'Sevmiyormuş gibi yapma' gibi şeyler söylediklerini belirtti.
"KORKUYORUM"
Platformda kaçmaya çalışsa da tacizcilerin avatarını takip ettiklerini belirten Patel, sesinden bir kız çocuğu olduğunu düşündüğü kişinin avatarının da erkeklerin tacizine uğradığını gördüğünü söyledi.