Bomba özellik geldi, İOS telefonlar için yeni dönem başladı! Whatsapp kullanıcıları dikkat! Whatsapp’ta bundan böyle…

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, tüm dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor ve yayınlanan güncellemeler yakından takip ediliyor. Yeni eklenen özelliğin geldiği haber büyük merak yarattı ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. İOS telefon kullanıcıları için bu bomba özellik ile birlikte yeni bir dönem başlamış oldu. Whatsapp'ta bundan böyle isteyenler kullanabilecek. İşte detaylar!