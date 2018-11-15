Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu

Savunma Sanayi Başkanlığı 3E EOS firmasına ait 275 adet yerli dürbünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine kabul faaliyetinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

15 Kasım 2018 Perşembe, 15:13:42 Güncelleme: 15:14:36
Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu

Yerli ve milli projeler her geçen gün artarken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yeni bir anlaşma yaptı.

Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 3E EOS firmasın tarafından üretilen 275 adet yerli dürbüne onay verdi.

Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu

Türk ordusunun ihtiyacına binaen alınan mühimmatın kabul faaliyeti gerçekleştirildi.

Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu

Söz konusu yerli dürbünler kısa sürede TSK'nın envanterinde yerini alacak.

Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu
Mehmetçiğe yerli göz! Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu
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