İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

Rusya'nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57'lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.

15 Kasım 2018 Perşembe, 16:54:33 Güncelleme: 17:10:48
İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı.

Rusya'nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57'lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.

İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.

İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.

İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.

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