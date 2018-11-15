İşte Putinin caydırıcı gücü (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)

İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
Rusya'nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57'lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.
15 Kasım 2018 Perşembe, 16:54:33 Güncelleme: 17:10:48
İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
İşte Putin'in "caydırıcı gücü" (30 hedefi aynı anda takip edebiliyor)
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