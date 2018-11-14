PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?

PUBG PlayStation'a geliyor! Sony, son zamanların rekor kıran oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un (PUBG) resmi olarak PlayStation 4'e geleceğini açıkladı. Peki PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

14 Kasım 2018 Çarşamba, 19:31:18 Güncelleme: 19:36:53
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

Sony, son dönemin en çok oynanan oyunlarından biri olan PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un (PUBG) resmi olarak PlayStation 4'e geleceğini açıkladı.

PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

100 oyuncunun bir haritaya bırakıldığı battle royale tarzı, yani oyuncuların yaşamak için diğer oyuncularla kapıştığı PUBG'de haritada son kalan oyuncu birinci oluyor ve Chicken Dinner ödülünün sahibi oluyor.

Son aşamaya kadar kalmak için isterseniz savaşabilir, isterseniz kaçabilirsiniz.

PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

PUBG, PlayStation 4 için Erangel, Miramar ve Sanhok'un yer aldığı üç haritayla birlikte geliyor. Ayrıca bir süredir beklenen kar temalı harita da bu kış oyunculara sunulacak. Oyunda özel maçlar, sıralama sistemi, etkinlik modu gibi özellikler ve çok daha fazlası yer alacak.

PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

PUBG'nin PlayStation 4'e geliştirilmesi aşamasında proje yöneticiliği yapan Koo Sung Jeong, "PUBG'yi PS4'e geliştirirken hafızalarımıza kazınan en önemli an herhalde ilk kez 100 kişilik test maçını yapmamızdı.

PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

Testten önce geliştirme ekibimizin görevi bu yıl içerisinde oyunu tamamlayabilmekti. Bu bizim için meydan okuyucu, aynı zamanda imkansız gibi görünen bir olaydı. Ancak 100 kişilik teste katıldığımızda güvenimiz arttı ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Yarattığımız oyunla gurur duyuyor, sizin de oynamanız için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

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