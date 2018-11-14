PUBG PlayStationa geliyor! PUBG PlayStationa ne zaman gelecek?

PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStation'a geliyor! Sony, son zamanların rekor kıran oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un (PUBG) resmi olarak PlayStation 4'e geleceğini açıkladı. Peki PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 19:31:18 Güncelleme: 19:36:53
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
PUBG PlayStation'a geliyor! PUBG PlayStation'a ne zaman gelecek?
Testten önce geliştirme ekibimizin görevi bu yıl içerisinde oyunu tamamlayabilmekti. Bu bizim için meydan okuyucu, aynı zamanda imkansız gibi görünen bir olaydı. Ancak 100 kişilik teste katıldığımızda güvenimiz arttı ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Yarattığımız oyunla gurur duyuyor, sizin de oynamanız için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.
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