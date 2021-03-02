Mart 2021 dizüstü bilgisayar fiyatları! En uygunu 2.139 liradan başlıyor! Hometech, Casper, Asus, Lenovo fiyat listesi

Mart 2021 dizüstü bilgisayar fiyatları, bilgisayarı eskiyen ve yenisini almak isteyenler tarafından sık sık merak ediliyor. Bilgisayar markaları çeşitli tarihler aralığında müşterileri için yaptıkları kampanyaları duyuruyor. Ayrıca online alışveriş siteleri dönem dönem kampanyalar yaparak uygun fiyatllı ürünlerin satışını yapıyor. Bu bağlamda yazımızın içerisinde laptop fiyatlarını kapsamlı bir biçimde ekledik. Sizin için derlediğimiz dizüstü bilgisayarlar listesinde en uygunu 2.139 liradan başlıyor. İşte Hometech, Casper, Asus, Lenovo fiyat listesi

02.03.2021 12:28 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





